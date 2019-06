Podemos quiere gobernar en todas las instituciones de Balears donde sus votos lo permitan

Podemos quiere gobernar en todas las instituciones donde sus votos lo permitan. Así lo ha puesto de manifiesto este viernes Mae de la Concha, portavoz de la formación morada en las negociaciones para la configuración de pactos.

En este punto, ha aclarado que puede que haya instituciones donde sus votos no sean imprescindibles para la formación del gobierno, pero que sí permitan sumar para configurar gobiernos de izquierdas más sólidos y estables. En estos casos también sería partidarios de formar parte de los gobiernos.

La pasada legislatura, Podemos formó parte de gobiernos como el del Ajuntament de Palma o los consells de Mallorca, Ibiza y Menorca, pero quedó fuera del Govern, al que dieron apoyo parlamentario.

De la Concha ha explicado que el documento programático que aprobaron tras las primarias de hace dos ya deja clara la intención de integrarse en los ejecutivos. Además, ve lógico que las diputados, consellers o concejales electos tengan una cartera en las principales instituciones.

No obstante, ha precisado que Podemos aún no ha abordado este asunto y ha dejado claro que se trata de un razonamiento personal. También ha asegurado que las negociaciones con sus previsibles socios de gobierno (PSIB-PSOE y Més) aún no han comenzado, lo harán la próxima semana.

En este punto, ha desvinculado los pactos de Balears con el que Podemos debe negociar en Madrid con el PSOE para la formación del Gobierno central. Así, ha asegurado que esta semana no se han reunido porque el lunes dieron descanso a sus equipos, ya que el domingo terminó muy tarde la noche electoral, y estos días están confrontando programas.

En relación a esto último, el objetivo es ver los puntos coincidentes de los programas de socialistas y ecosoberanistas con el suyo, así como aquellos discordantes. El objetivo es mejorar las propuestas y «que todo vaya más rápido».

En su opinión, no habrá problemas en llegar a un acuerdo porque los programas tienen puntos coincidentes y ya se conocen. Los requisitos para que Podemos suscriba los pactos son priorizar las políticas relacionadas con el medio ambiente, la vivienda y la movilidad.