El PSOE se abre a negociar la propuesta del PP, pero después de formar el gobierno insular

Susana Mora se muestra dispuesta a negociar los seis asuntos capitales propuestos por el PP como «pacto de estado». Pero la negociación no será inmediata, tendrá que esperar a la constitución de la nueva Corporación y su respectivo equipo de gobierno, lo que significa que no alterará ni los plazos ni las negociaciones para reeditar el acuerdo de gobierno con Més per Menorca y con Podemos.

La presidenta del Consell echa mano de las buenas palabras para responder a la presidenta del PP, agradece el ofrecimiento, aunque le recuerda que ese tipo de iniciativas han de producirse también cuando el PP ha estado o esté en el gobierno.

Los seis asuntos sobre los que se plantea la idea del PP son la carretera general, la promoción turística, el alquiler vacacional, el agua, el PTI ya la simplificación burocrática.