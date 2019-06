Ara Maó acata la Alcaldía del PSOE y valora quedarse fuera del gobierno

Ara Maó debatirá este sábado en su asamblea dos opciones de cara al próximo mandato en el Ayuntamiento. Ambas pasan por aupar al socialista Héctor Pons a la Alcaldía durante cuatro años. Ahora bien, sobre la mesa está el formato de reeditar el pacto o, como alternativa, quedarse fuera del equipo de gobierno, lo que dejaría solo al PSOE y le obligaría a negociar cada medida.

La alcaldesa en funciones y número uno de Ara Maó, Conxa Juanola, explicaba este viernes que quedarse fuera del equipo de gobierno es una posición que han planteado algunos integrantes de Ara Maó en las últimas horas. Lo que no se ha cuestionado, dice, es la Alcaldía completa para el PSOE. «Hace cuatro años lo exigimos con los mismos concejales, ahora hay dos de diferencia, está muy claro», argumenta.

En cuanto a la posible negociación de un pacto, Juanola afirma que habrá que acordar cuestiones como las líneas programáticas, el organigrama y la gobernanza (las formas), «las reglas de juego deben quedar bien definidas», comenta. Si no cuajaran las conversaciones, de la opción A se pasaría a la B. «En ningún caso daremos el Ayuntamiento a la derecha», sentencia.

En cuanto al análisis, ya más en frío, de los resultados, con unos 300 votos y un concejal menos, Juanola reconoce pero no le consuela la tendencia estatal al alza del PSOE y a la baja de las agrupaciones de electores que incluyen al alicaído Podemos, «sabe mal perder un concejal porque hemos hecho un buen trabajo y no se ha reconocido». Afirma que el PSOE logrará la Alcaldía con casi los mismos votos de su dolorosa derrota en 2011. «Ara Maó nació porque el PSOE no remontaba y no queríamos que gobernara la derecha, pero ahora está más fuerte y dispone de más recursos que nosotros». Juanola comenta que el PSOE ha tenido más visibilidad en la calle por sus áreas de gestión y por el tipo de campaña electoral realizada, «nosotros hemos seguido trabajando hasta el último día».