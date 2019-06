Maria Camps: «No hay dudas, seguiré liderando la oposición»

«No hay dudas de continuar la misión encargada y encabezar la oposición en el Ayuntamiento de Alaior». Así de contundente se mostraba este viernes la candidata de Junts per Lô, Maria Camps, tras las elecciones del domingo que volvieron a dejarles en la oposición. Pese a la dura autocrítica que hizo la misma noche electoral, este viernes aseguraba que «pese a que en un primer momento te cuestionas a ti misma, la responsabilidad de lo que implican 1.966 votos hace que en ningún momento, de manera fría y seria, me haya planteado no aceptar el acta de concejal». Sería, para ella, «una falta de respeto hacia las personas que se han ilusionado con este proyecto, una ilusión que nos hizo pensar que era posible y que también contribuyó a ocultar una realidad que no fuimos capaces de percibir».

La reunión celebrada el jueves, con presencia de representantes de los partidos que conforman Junts, sirvió para ratificar que la formación «tiene un mandato para los próximos cuatro años y es hacer oposición, ya que las casi 2.000 personas que han confiado en el proyecto merecen toda nuestra dedicación». Harán, indica, una oposición «seria y convencida».

Con respecto al futuro de Junts, «lo tendremos que decidir entre todos, es un proyecto que montamos unidos y si hay que desmontarlo también será juntos, por consenso y diálogo». Deberán ser las asambleas de cada partido las que tendrán que posicionarse y también la de Junts. De momento, agrega, «los órganos no se han reunido».

Con respecto a los resultados, Maria Camps indica que «Junts no ha tenido un fracaso estrepitoso, solo hay 20 votos de diferencia, no se ha producido una desbandada», pero opina que «una parte del electorado no se ha sentido identificado, o buscaba unas siglas, o no se ha entendido, o Junts es un proyecto político de democracia madura que el pueblo no está preparado para asumir como propio». Y agrega que la derecha ha hecho «todo lo que ha podido y más, lícitamente, para convencer y estirar más personas que nosotros», aunque puntualiza que «no quiero entrar a valorar las maneras».