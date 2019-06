Més opta por apoyar la investidura de Armengol y quedarse fuera del Govern

Més per Menorca apoyará la investidura de la socialista Francina Armengol pero renuncia a formar parte del gobierno balear. Sus dos diputados, Josep Castells y Patrícia Font se integrarán en el Grupo Mixto, que compartirán con la diputada de Gent per Formentera (GxF), Silvia Tur. Así lo decidió este sábado mayoritariamente la asamblea menorquinista, reunida en el centro de convenciones de Es Mercadal, y será lo que con toda probabilidad ratificará la Ejecutiva de la formación.

Los votos para la investidura de Armengol no serán a cambio de nada. El diputado electo Josep Castells explicó al finalizar la asamblea que «se negociará un acuerdo político con unos puntos programáticos», medidas concretas del programa electoral de Més per Menorca que quieren que el próximo Ejecutivo balear asuma. Para Més, afirmó Castells, «nuestro principal compromiso es gobernar Menorca y la manera más útil de ayudar desde Palma es tener las manos libres durante toda la legislatura». De este modo subraya que podrán «apoyar cuando haga falta las políticas que realice el Govern u oponernos si creemos que no son las más beneficiosas para Menorca». Més quiere así ser «coherente», añadió el diputado, «contribuir a que haya un gobierno de izquierdas en Balears, nos sentimos corresponsables».

En línea con su postura para la conformación del Ejecutivo autonómico, Més per Menorca también considera que lo más congruente es que sus diputados estén adscritos al Grupo Mixto.

