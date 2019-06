La asamblea valida que Ara Maó inicie conversaciones con el PSOE

La asamblea de Ara Maó celebrada este sábado por la mañana validó el inicio de conversaciones con el PSOE para saber si la fuerza del abanico de izquierdas más votada quiere pactar o no. Así lo apuntaba tras la reunión la alcaldesa en funciones y número uno de la agrupación, Conxa Juanola, al indicar que «Ara Maó no tiene nada que perder, no nos jugamos nada, es el PSOE el que para gobernar necesita llegar a un acuerdo, está en manos de los socialistas», aunque agregaba a ello que Ara Maó «nace para hacer políticas progresistas».

La asamblea, a la que asistieron unas treinta personas, les apoya para que «hablemos» y «pongamos sobre la mesa aquellos puntos que son importantes para nosotros y por los que decidimos entrar en política, son el modelo que queremos». Así, la agrupación parte de un listado de aspectos que son, para ellos, prioritarios, y trascendentales en lo que respecta al modelo de sociedad que defiende, y entre los que destaca el tema del agua, el ámbito social, la energía y la movilidad, además de apuntar al funcionamiento interno de la Administración. Son, en su mayoría, temas sobre los que a lo largo de este mandato el equipo de gobierno ha hecho especial hincapié y que, en concreto, Ara Maó ha defendido a capa y espada a lo largo de su campaña electoral. Agrega que «también hay que hablar de cómo se abordarán temas ya empezados y otros de cara al futuro», además de concretar inversiones.

Conxa Juanola asevera que en estos momentos «no se trata de entrar a gobernar porque sí o para estar dentro sino de qué políticas haremos», las prioridades ahora recaen en «acordar temas concretos de funcionamiento y orientación», agrega.

En el caso de llegar a acuerdos, «lo segundo será entrar a formar parte» del gobierno, aunque sin definir cómo se plasmaría: «ya veremos concretamente qué acuerdo tomamos». Pero Juanola deja la puerta abierta y sin vislumbrar un futuro ya claro. Apunta que si no hay avances en esta fase previa sobre temas concretos «todas las opciones posibles están sobre la mesa».

Hay que recordar que Ara Maó incluso valora quedarse fuera del equipo de gobierno, lo que dejaría solo al PSOE y, por tanto, le obligaría a negociar cada medida y cada paso a dar.