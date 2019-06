PSM y PSOE pugnan por asumir el área de Cultura de Ciutadella

Las negociaciones para formar el futuro equipo de gobierno de Ciutadella ya han empezado. El pasado martes tuvo lugar el primer encuentro, en la sede del PSM, donde los nacionalistas se reunieron con el PSOE, a la vez que han mantenido conversaciones informales con Unidas Podemos-Gent per Ciutadella.

De los primeros contactos no ha salido todavía nada en firme, más allá de la disposición de los partidos de izquierdas a trabajar para reeditar el tripartito y de que no habrá problemas a la hora de alcanzar acuerdos programáticos.

Otra cosa es el organigrama. Los socialistas el martes pusieron sobre la mesa una propuesta de reparto de áreas, alegando el perfil de sus concejales. Así, el PSOE propone asumir las áreas de Promoción Económica y Turismo (Noemí Camps), Cultura y Educación (Andreu Bosch), Servicios Sociales (Gràcia Mercadal) y Deportes (Sandra Moll).

El PSM, que fue a la reunión sin ninguna propuesta concreta, reclama tiempo para analizar la propuesta, pero avisa que no está dispuesto a ceder el área de Cultura a los socialistas, ya que cree que debe ser para el concejal del PSM Andreu Cardona.

En cuanto al resto de áreas, el PSM no entra a valorar la propuesta, ya que debe ser la asamblea del partido (que se reúne el viernes) el organismo que avale los pactos. Eso sí, no ve con malos ojos que la portavoz del PSOE siga con la Promoción Económica y Turismo, y del resto «se puede hablar». Por su parte, Podemos, con dos concejales y consciente de que sus votos no son imprescindibles, está a la expectativa y espera recibir una propuesta concreta, para acabar de valorar si entra de nuevo en el gobierno.