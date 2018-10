Ashome censura la gestión del Consell en promoción turística

La reunión celebrada este lunes por la tarde por el patronato de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el ente promocional del Consell, evidenció una vez más las enormes diferencias que mantienen actualmente los responsables políticos de la promoción turística y la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), que plasmó su malestar absteniéndose en los dos asuntos que se sometieron a votación.

El presidente de Ashome, Luis Casals, lamentó que los encuentros del patronato, del que el sector forma parte, «son reuniones de hechos consumados, de las que sales igual que entras». «Se nos presentan informaciones aleatorias, sin profundizar sobre lo que van a hacer», una situación, que, denunció, les ha llevado a estar «totalmente desmotivados».

Casals manifestó que «cuando hablan de que trabajan con el sector privado, no sé en qué iniciativas. No es verdad». Y denunció que se ven obligados a no votar a favor porque «como patronos también somos responsables de la gestión de la promoción, pero nos falta información y no sabemos cómo gestionan el dinero. Lo que nos presentan es siempre un copiar y pegar».

Por su parte, el director insular de Promoción Turística destacó que este lunes entregaron un borrador del Plan de Actuaciones para 2019 «para que aporten lo que quieran y que pueda ser aprobado en diciembre», así como un documento de pautas para la promoción turística.

Propuestas

En cuanto a los temas que se sometieron a votación, Olives explicó que uno de ellos fue la modificación presupuestaria para consignar a la fundación los alrededor de 700.000 euros del traspaso de promoción correspondientes a 2018. El segundo tema fue la aprobación del presupuesto para patrocinios de cara al año que viene. Se dio luz verde a una partida de 600.000 euros, lo que supone un incremento de 200.000 euros en relación a este año, con vistas al primer ejercicio de promoción en solitario.