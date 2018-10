Diego Pons irá a las comisiones, pero sin voto y sin cobrar dietas

El concejal de Ciutadella Diego Pons, que se ha dado de baja del PP y ha pasado a ser edil no adscrito a ningún partido, podrá asistir a las comisiones informativas y tendrá voz, pero no voto. Tampoco tendrá derecho a cobrar la dieta que perciben los ediles por asistir a las comisiones, ya que puede ir en calidad de invitado, pero no como miembro más, según informaron este lunes a MENORCA «Es Diari» fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Ciutadella cuenta actualmente con cuatro comisiones informativas: Organización, Territorio, Socioeducativa y Dinamización económica. A cada una de ellas asisten dos concejales del equipo de gobierno (excepto en la Socioeducativa donde solo hay uno), más dos ediles del PP y uno de UPCM.

La normativa no permite que Diego Pons pueda crear grupo propio, y por tanto tampoco podrá asistir a la Junta de Portavoces. Podrá participar (y evidentemente votar) en los plenos, pero no como un portavoz más. Es lo que ya pasó en el mandato pasado en Es Mercadal con la concejal María Antonia Alonso, que dejó el PP. Diego Pons se quejó de que era el concejal que menos cobraba en Ciutadella. Percibe cada mes 177 euros, igual que Adolfo Vilafranca del PP, como dieta por asistir al pleno. Y eso es lo que seguirá cobrando, a no ser que la secretaria diga lo contrario, ya que no percibirá las dietas por asistencia a comisiones (40 euros), ni las de la Junta de Portavoces (88 euros).

Guiño a Actúa

Estos últimos días el concejal Diego Pons en su cuenta de Twitter ha compartido mensajes de Actúa Balears, el partido de Jorge Campos, que concurrirá a las próximas elecciones en coalición con Vox. Pero desde Vox Menorca aseguran que «no ha habido ningún contacto» con Diego Pons, ni tampoco creen que el concejal díscolo tenga cabida en sus filas.