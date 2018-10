Primeras alertas por la llegada del frío este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha establecido las primeras alertas ante el cambio drástico del tiempo que se producirá este fin de semana. Por el momento, Menorca estará en alerta amarilla el sábado por lluvias y temporal marítimo.

En concreto, a partir de las 10 de la mañana entrará en vigor la alerta amarilla por fenómenos costeros, con olas de hasta 3 metros y viento del suroeste. A partir del mediodía se activa otra alerta, esta por lluvias que pueden dejar 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El causante será una masa de aire procedente del Ártico que sustituirá a la masa cálida de estos días y provocará un generalizado, notable e incluso extraordinario descenso de las temperaturas, que quedarán muy por debajo de los valores normales para estas fechas.

S'ha centrat la mirada en la baixada de temperatura del cap de setmana. Possiblement l'hauríem de posar en la pluja, perquè encara que no estigui molt clar com i on pot caure, podria tornar a ser molt abundant a partir de dissabte migdia. pic.twitter.com/LHHTDHRFzq