El PP denuncia el riesgo de perder nueve agentes de la policía de Ciutadella

Nueve agentes de la Policía Local de Ciutadella que están en situación de interinos pueden dejar de ser agentes de la autoridad si se ejecuta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears de 2016 que establece que no es posible el nombramiento de funcionarios locales interinos y en particular, policías.



El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ciutadella denuncia que el equipo de gobierno, pese a conocer este riesgo «real de perder nueve agentes, un 19 por ciento de una plantilla formada por 49 efectivos, a día de hoy no han hecho nada», asegura la concejala Raquel Pericás. El PP denuncia que no se ha escuchado ni al propio Cuerpo de Policía Local ni a los sindicatos, pese a que esta situación «afectaría notablemente a la operatividad y funcionalidad de la plantilla, ya que estos agentes no podrían realizar determinadas funciones».



Según el calendario establecido por la Escuela Balear de Administración Pública, afirma el PP que este mes «ya se debería haber aprobado la oferta pública por parte del Ayuntamiento» con el fin de participar en el proceso unificado anunciado en septiembre por el Govern. En lugar de ello, critica la oposición, el gobierno de PSOE, PSM y Gent «se juegan la carta de aprobar por su cuenta una oferta pública de empleo en 2019» y desoyen a sindicatos y policía.