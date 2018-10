El Plan de Acción de la Reserva de Biosfera se olvida de S’Enclusa

El Plan de Acción de la Reserva de Biosfera de Menorca, que traza las líneas de trabajo y los proyectos a desarrollar hasta 2015 para avanzar hacia la sostenibilidad, no incluye entre los proyectos a ejecutar la creación y puesta en marcha del Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de S’Enclusa.

Llama la atención que en las 209 páginas que tiene el documento no se haga ni una mención al que tenía que ser el centro de referencia de la Reserva de la Biosfera de Menorca.

Y no será porque el Plan de Acción no incluya proyectos de este tipo, ni porque el Centro de S’Enclusa no corresponda a los objetivos expuestos en el documento.

