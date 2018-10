Armengol: «La desidia del PP ha hecho mucho daño en la transición energética de Menorca»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que la «desidia» del PP para impulsar la transición energética en Menorca «ha hecho mucho daño» a la isla.

Asimismo, respecto a la rotura de dos líneas de suministro eléctrico en Menorca por la entrada de un 'cap de fibló', Armengol ha querido poner en valor la «capacidad de coordinación» y ha asegurado que se está intentando restablecer el suministro en toda la isla «lo antes posible».

S'estan instal·lant 68 grups electrògens en punts estratègics i esperam que Red Eléctrica tengui enllestides per aquest dimecres les torres d'alta tensió. Ens trobam en una situació que deriva de la manca de presa de decisions dels darrers tres anys a Madrid. Aquí vos ho explic. pic.twitter.com/9Eb6xx2PUR — Francina Armengol (@F_Armengol) October 30, 2018

La presidenta del Govern ha recriminado que desde 2016 el Govern está pidiendo un segundo cable que conecte Mallorca con Menorca «sin ninguna respuesta», si bien ha sostenido que con el cambio de gobierno se están acelerando los acuerdos.

Durante el pleno, la diputada de Més per Menorca Patrícia Font ha asegurado que se ha puesto en «evidencia» que no se habían planteado una situación como esta y que es necesario que se pidan responsabilidades.

«Se hace más necesario que nunca la soberanía energética», ha manifestado la diputada de MÉS per Menorca, quien ha explicado que se evidencia la necesidad de que las islas «se pueda autoabastecer».

Por su parte, en declaraciones a los medios, el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha asegurado que se está viviendo una situación de «aislamiento» no solo por no tener electricidad y luz, sino por tampoco disponer de comunicaciones.

«Nos pone en evidencia una realidad dura que tenemos plantear soluciones», ha sostenido Martí, quien ha insistido en que «el sistema eléctrico de Menorca es muy frágil».

Igualmente, Martí ha manifestado que los grupos electrógenos enviados a Menorca deberían quedarse en la isla hasta que esta situación no se resuelva.

«Menorca tiene que apostar por la soberanía energética y no tener una dependencia energética del exterior», ha afirmado el diputado. «Red Eléctrica tiene que garantizar que si vuelve a pasar algo se recupere la normalidad como máximo en 24 horas», ha sentenciado.

PP y Ciudadanos

Misericordia Sugrañes, consideró «desafortunadas» las declaraciones de la presidenta, y aseguró que no iba a entrar en polémica puesto que «estar con los afectados es nuetra única prioridad ahora mismo», «dejando de lado las batallas políticas y la carrera propagandística para salir en la foto». Sugrañes reclamó «menos fotos y más luz». No tan conciliadora había sido el lunes su compañera de partido Margalida Prohens, quien reprochó a Armengol haber inaugurado por la mañana la electrificación de un tren en Mallorca en pleno apagón en Menorca.

Totalmente desafortunada y fuera de lugar la intervención de @F_Armengol en el @ParlamentIB. Hoy toca estar junto a los miles de menorquines que todavía están afectados por falta de suministro desde el domingo por la mañana #Menorca???? — Coia Sugrañes (@coiasu) October 30, 2018

El portavoz del Comité Insular de Ciudadanos en Menorca, Manel Bonmatí, pide soluciones urgentes al aislamiento energético de Menorca. «Pedimos al Gobierno central que agilice los trámites del proyecto del segundo cable para dotar a la isla de energía eléctrica suficiente ante situaciones de catástrofe natural», manifestó Bonmatí, quien criticó que «tanto PP como PSOE no han hecho nada para solventar esta situación».

Podemos: Mae de la Concha

La secretaria general y diputada en el Congreso de Podemos, Mae de la Concha, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre la garantía de suministro eléctrico en Menorca.

Mae de la Concha i @juralde registren una bateria de preguntes al Govern per conèixer les mesures que s'engegaran per donar estabilitat i seguretat energètica a la població de Menorca i garantir que no torni a quedar l'illa sense electricitat a causa dels fenòmens meteorològics. pic.twitter.com/sU1QOG82x8 — Podemos Illes Balears (@PdmIllesBalears) October 30, 2018

En concreto, De la Concha quiere saber cómo se va a evitar que se vuelva a repetir, sobre si piensa acelerar la tramitación para la reparación del cable eléctrico submarino y sobre qué planes tiene para dar seguridad y estabilidad energética a los menorquines.

Por otro lado, el diputado en el Congreso, Juan Pedro Yllanes, ha intervenido en la comparecencia en comisión de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para pedir, entre otras cuestiones, al Ejecutivo socialista que cumpla la Constitución y trate con «una mayor sensibilidad al hecho insular, velando realmente por la solidaridad entre territorios con una mejor financiación para las Islas».