Las patronales quieren soluciones para evitar un nuevo corte eléctrico

Después de descubrir la fragilidad del sistema energético menorquín, los empresarios sencillamente reclaman a las administraciones previsión y planes efectivos para que un apagón como el del pasado domingo no vuelva a suceder. Entre las soluciones se plantea que un grupo de suministro de energía en la zona de Ciutadella hubiera hecho que el corte fuera cuestión «de minutos» y no casi 56 horas.

«Lo que nos preocupa mucho es mañana, no podemos estar en Menorca ni un día más en la situación que estábamos antes del cap de fibló», asegura Justo Saura, presidente de la federación de la pequeña y mediana empresa PIME. En el mismo sentido se ha expresado el vicepresidente de CAEB en Menorca, José Guillermo Díaz Montañés, «lo que más nos preocupa que va a pasar a partir de ahora». El empresario asegura que «hay que exigir el cumplimiento de la ley, que nos ampara a los menorquines para que se nos garantice el suministro eléctrico». Díaz añade que la Administración debe exigir a la compañía de transporte de la energía eléctrica esa garantía y «hay que buscar soluciones para ya, no esperar al cable eléctrico, que está muy bien, pero eso será el 2020 o 2021, hay que tomar soluciones para que esto no vuelva a repetirse», subrayó, «y es algo que la Isla no puede asumir».

Tanto PIME como Agrame y CAEB agradecen el esfuerzo de los medios técnicos y humanos «trabajando día y noche» para restablecer la energía.