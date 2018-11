Maó aplaza por tercer invierno el cierre de los supermercados en domingo

Noviembre ha empezado y en cinco de los ocho municipios de la Isla esto supone que los supermercados deben empezar a cerrar los domingos y festivos, salvo aquellos que aparecen en el calendario preestablecido del Govern. Maó es uno de aquellos en que estos establecimientos comerciales pueden continuar abriendo las jornadas no laborales sin restricción, puesto que el municipio cuenta con la calificación de zona de gran afluencia turística durante todo el año.

La situación pretende ser revertida por el equipo de gobierno municipal de Ara Maó y el PSOE, así lo han manifestado desde el inicio del mandato, pero lo cierto es que este domingo los supermercados volverán a abrir en la ciudad si así lo consideran oportuno. En 2016 la voluntad de revertir la situación, que se mantiene intacta según explican los representantes del equipo de gobierno, quedó a expensas de una regulación mediante la ley autonómica de comercio que finalmente no se produjo. Luego, fiel a su opinión de que la cuestión merece una regulación insular, se esperó a que saliera adelante el plan sectorial comercial del Consell, cuya redacción está a punto de conocerse.

No obstante, parece ya claro que el documento, que se ciñe bastante a las herramientas de carácter territorial, no abordará este aspecto de los horarios de apertura, por lo que desde el Consistorio mahonés ya tienen bastante claro que deberán abordar el asunto en solitario. La espera a disposiciones superiores desde 2016 ha sido a la postre infructuosa. Desde el Ayuntamiento no descartan que la retirada de la declaración se produzca este mismo invierno, pero ya ha comenzado y no se han dado pasos todavía al respecto.