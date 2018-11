Nueve preguntas y respuestas sobre el apagón, una semana después

Se daban todas las condiciones de riesgo, ha ocurrido y puede volver a ocurrir. El delegado en las Islas de Red Eléctrica, Eduardo Maynau, rechaza como causa la vulnerabilidad del sistema eléctrico, todo es causa de una «circunstancia excepcional», dice en alusión al cap de fibló que barrió Menorca de sur a norte el pasado domingo.

Pero la meteorología no puede controlarse con medios humanos y el temido fenómeno puede repetirse. El año pasado, la fuerza destructiva de un cap de fibló en el mes de abril afectó masas forestales del entorno de Macarella y Cala Galdana. Hasta 2020, según el calendario más optimista de la Administración, no habrá interconexión submarina con Mallorca y, por tanto, continuamos en el aislamiento energético.

El segundo factor de riesgo es un fallo en la central de Endesa en Maó cuyas consecuencias serían generales y de alcance insular. De hecho, ya ocurrió el 17 de agosto a causa de una fuerte tormenta, «sufrimos un ‘cero’ de generación durante 40 minutos y hubo desconexión de Dragonera», recuerda Jesús Cardona, coordinador de las Directrices Estratégicas de Menorca. Aquella incidencia se solventó con rapidez y sin consecuencias.

La red eléctrica de alta tensión está preparada para lo que técnicamente llaman N-1, el fallo en el una línea, pero esta vez se ha dado un N-2, el corte en las dos líneas e incluso, apuntan, un N-3 por coincidir con la acción del cap de fibló, «pero todo ello, de forma conjunta no tiene por qué volver a producirse», interpreta Maynau.

Lo que se ha aprendido, si vuelve a ocurrir un incidente de esta envergadura, es que el plan de contingencia debe ser más amplio y mejor dotado para que haya generadores suficientes y que estos cubran la carencia temporal con despliegue inmediato. Y que los sistemas auxiliares de generación para las subestaciones estén aquí y abastezcan los centros afectados para minimizar el apagón entre la población.

En la misma línea se expresa Jesús Cardona, coordinador de las, «siempre hay un punto de fragilidad», pero refuerza la necesidad de potenciar las energías renovables «para no quedarnos colgados por causas sobrevenidas como ha ocurrido ahora», señala. Pero el principal motivo, coincide, ha sido la desconexión del sistema con Mallorca.

• ¿Se pueden pronosticar y por tanto prevenir los cap de fibló?

NO. No se puede pronosticar, el radar que utiliza la Agencia Española de Meteorología tiene una resolución de hasta 1 kilómetro cuadrado y el cap de fibló es más pequeño. O se observa directamente o se analiza a través de los daños causados, como ha ocurrido en esta ocasión en la que los muchos vídeos y fotografías disponibles sobre el fenómeno han permitido a Aemet realizar esta semana un estudio de la devastación que ha dejado tras de sí.

• ¿Habría paliado los efectos la central fotovoltaica de Son Salomó ampliada y en marcha?

NO. La producción desemboca directamente en la subestación de Ciutadella, que quedó inoperativa por el apagón. Además, el tiempo lluvioso y el cielo tapado registrado durante los días del apagón impiden la generación de energía fotovoltaica. En este caso concreto no había servido de solución, pero habría mitigado los efectos en otro tipo de interrupción del servicio eléctrico.

• ¿Sirve de toque de atención para acelerar el cable submarino?

SÍ. «Estamos preparados para comenzar al día siguiente de que el Ministerio para la Transición Ecológica apruebe la declaración de Utilidad Pública», afirma el delegado de Red Eléctrica en Balears, Eduardo Maynau. Pero esa autorización administrativa lleva meses en trámite.

• ¿Es la única causa del retraso que sufre la instalación?

SÍ. Red Eléctrica es una empresa regulada que ejecuta la planificación ministerial, esa es su hoja de ruta. En la del quinquenio 2015-2020 no figuraba ninguna previsión nueva para Menorca. La rotura del cable ha acelerado los trámites, pero estos no han culminado.

• ¿Ha realizado avances Red Eléctrica para el cable?

SÍ. Ha realizado sondeos y estudios de georradares para identificar el campo por el que discurre. El 90 por ciento de su recorrido por tierra entre Cala en Bosc y la subestación de Ciutadella discurre por terreno público y el 10 por cieto restante por terreno de particulares. Con estos ya se ha alcanzado acuerdos amistosos.

• ¿Se ha reforzado la sensación de abandono institucional?

SÍ. Absolutamente, concluye Jesús Cardona, coordinador de las DEM, «la vida útil del viejo cable estaba programada para 2014 y no se ponen las pilas hasta que se rompe sin haber planificado antes el segundo cable» y añade una paradoja, «Menorca quedó aislada en su 25 aniversario de Reserva de Biosfera».

• ¿Es posible soterrar la red de alta tensión menorquina para evitar accidentes como el sufrido?

NO. Maynau alude a la legislación estatal, que prohíbe esta opción para las líneas de alta tensión en territorios no urbanos. En los urbanos sí que han soterrado estas líneas, apunta ejemplos cercanos en Mallorca y Eivissa. El soterramiento de líneas de alta tensión en entornos naturales supone un incremento del impacto ambiental en comparación con una línea aérea, tiene un mantenimiento más difícil, el arreglo de una avería es más complicado y el tiempo de reposición de la electricidad resulta más largo.

• ¿Hay opciones de soterramiento en otros lugares?

SÍ. La oposición de los cabildos de Fuertenventura y Lanzarote al tendido de una nueva red aérea de alta tensión tiene paralizado un proyecto de 300 torretas entre ambas Islas. Lanzarote apela a la singularidad de su territorio y alega que es el primer destino turístico del mundo que contó con una certificación sostenible avalada por una organización vinculada a Naciones Unidas. Además «vive del turismo, de su paisaje y, por tanto, por más que ya exista actualmente un tendido eléctrico, la oportunidad que supone la ampliación de la potencia debería ir encaminada a que la línea aérea desparezca del paisaje». Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a instancias del Cabildo de Fuerteventura, paralizó los permisos concedidos a Red Eléctrica para construir su nueva línea de alta tensión entre Puerto del Rosario y Gran Taraja por su potencial afección al medio ambiente». REE alega que la red aérea está justificada en razones de sostenibilidad puesto que facilitará la incorporación de fuentes renovables.

• ¿Disponer de más energía renovable habría evitado el apagón?

NO. Pero habría mitigado los efectos, habría bastado para garantizar el suministro de los puntos críticos, comenta Jesús Cardona, en alusión al hospital y aeropuerto, que no se han visto afectados y, en todo caso, disponen de generadores de emergencia. «Es mejor no depender solo de una central o de un sistema sino de múltiples fuentes de abastecimiento».