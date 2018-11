Carolina Nieves: «Mi universidad tiene muchos alumnos internacionales»

La ficha Reside en: Swansea, Reino Unido Distancia: A 1.450 kilómetros de Menorca Lugar y año de nacimiento: Maó, 29 de junio de 2000 Formación académica: Estudia su primer año de carrera en Lengua Inglesa en Swansea University, que está en la lista del Top 30 de las universidades británicas según «Times 2019» Antes visitó: Londres, Bristol y Cardiff, pero prefirió instalarse en Gales Su objetivo es: Ser profesora de inglés, y quizás traductora

Tenía muy claro qué camino seguir en sus estudios, había aprendido inglés desde pequeña y ese idioma siempre despertó su interés y sus ganas de conocerlo mejor. Ante la necesidad de salir de casa para ir a la universidad, Carolina Nieves Llopis optó por ir directamente al Reino Unido.

Esta mahonesa acaba de trasladarse, a sus 18 años, a País de Gales, donde desde el principio ha contado con el apoyo de amigos de su familia, británicos vinculados a Menorca. Ahora está en pleno proceso de adaptación a su nueva vida y a sus clases en Swansea University, un centro que compite con la capital galesa Cardiff por escalar posiciones en el listado de las mejores 30 universidades del Reino Unido.

¿Con este tipo de estudios, era lógico salir de España?

—Sí, sabía que quería estudiar o vivir aquí en Swansea. Había visitado Cardiff y el hecho de tener amigos aquí –ellos viven en un pueblo cerca de la capital, en Cowbridge–, me ayudó a decidir. Son una pareja mayor que ya ha pasado lo mismo con sus hijos y que, la verdad, me han apoyado mucho.

¿Vive con ellos?

—No, estoy en una residencia. Cuando llegué ya estaban casi todos los otros estudiantes, por suerte conocí a través de Facebook a otra chica, Millie, que es galesa y me presentó a los demás. La residencia está en Singleton Campus, que reúne los estudios de humanidades. Estoy a cinco minutos de la facultad y en mi piso somos 19 personas para compartir cocina; la habitación es individual y el cuarto de baño lo compartes con otra persona.

¿Cómo fue la bienvenida al mundo universitario?

—La primera semana la propia universidad organiza eventos, también crea grupos del campus en Facebook , para que conozcas gente, y eso ayuda; cuando haces amigos todo es más fácil, todo el mundo está fuera de casa y pasando por lo mismo. En el piso de mi residencia casi todos son alumnos internacionales.

¿Qué pasará cuándo Reino Unido deje la UE? ¿Les explican cómo afectará a sus estudios salir del Plan Bolonia?

—Nos han dicho que convocarán una reunión con los estudiantes extranjeros que son de países de la Unión Europea, pero en teoría no nos tiene que afectar. La universidad tiene muchos alumnos internacionales, no les conviene que dejen de venir de fuera. Además, el curso próximo tendré un asignatura para enseñar inglés en otros países como idioma extranjero.

Las universidades son las primeras damnificadas por el brexit...

—Sí, porque aquí hay de todo, franceses, italianos, eslovacos, eslovenos, polacos, incluso gente de Rusia. En mi piso además hay también estudiantes de India, Filipinas, China y Estados Unidos. Creo que es el más internacional de la residencia.

En octubre se produjo una nueva agresión a una mujer en un tren por hablar español. ¿Ha sufrido algún tipo de rechazo por su nacionalidad?

—Sí, sé lo de la agresión. Pero la verdad es que para mi ha sido todo lo contrario. Voy en el bus y si me llama mi madre al móvil, hablo tranquila, nadie te mira raro. En esta ciudad hay tanta diversidad, también dentro de la propia universidad, que eso no llama la atención.

¿Cómo es la ciudad?

—Swansea es una ciudad pequeña si la comparas con Cardiff, pero tiene mar. En parte elegí esta universidad porque el campus está fuera de la ciudad y enfrente tiene la playa, a dos minutos caminando, y viniendo de Menorca no quería estar en medio de una ciudad como Cardiff. Había estado antes en Bristol y una vez en Londres, pero quería estar en Gales para tener a esta familia amiga cerca.

¿Algún otro conocido entre los nativos galeses?

—Mi amiga Millie es de aquí. En el carácter de los galeses se nota quién es de las zonas rurales, un poco más suyos; en general los británicos que he conocido, tanto ingleses como galeses, son simpáticos, gente abierta.

El idioma tiene fama de ser complicado, ¿lo es?

—Es un idioma muy raro. Ves algo escrito en galés y parece que alguien ha cogido un teclado de ordenador y se ha pegado un cabezazo con él (bromea), en una palabra hay cinco consonantes seguidas y dices ¿cómo se lee esto?

¿Está implantado el bilingüismo?

—Todas las señales están en inglés y galés, y todos los e-mails y comunicaciones de la universidad son bilingües, están en las dos lenguas. En la universidad te dan la oportunidad de hacer la carrera en inglés y en galés, pero este último idioma no tiene tanta demanda.

¿Cómo es la enseñanza?

—De momento tengo menos clases y más seminarios, para dividirnos en grupos reducidos y poder trabajar mejor, porque somos más de 50 en clase.

¿Su objetivo es llegar también a dar clases?

—De momento sí, me gustaría ser profesora, pero no descarto dedicarme a la traducción.

¿Ha conseguido alguna beca para su estancia?

—No, simplemente estoy aquí como si hubiera ido a otra universidad en España. Es cierto que te piden información bastantes meses antes, y necesitas una carta de presentación tuya y de un profesor, más una media del Bachillerato superior a 7, también en inglés. Tienen un examen de acceso pero no Selectividad.

Entre todas las nacionalidades que ha conocido ¿hay algún compatriota?

—Existe un club de español en el que he conocido mucha gente que está dentro del Programa Erasmus, y también británicos que están estudiando castellano. Una de las carreras en la que más ha aumentado el número de estudiantes este curso es precisamente la de lengua española.

¿Qué le gusta más de haber elegido Swansea?

—Me gusta que organicen muchos eventos para estudiantes y que en todos ellos, y también en las tiendas, tengan muchos descuentos para la población universitaria. El bus pasa por el campus y puedes ir fácilmente a la ciudad. Es especialmente bonita una zona de bares y restaurantes cerca del faro The Mumbles Lighthouse, y también destaca que siempre ves a gente corriendo, haciendo deporte, yendo en bici, porque hay muchos carriles para circular. Y en cuanto al clima, venía asustada pero he tenido muy pocos días de lluvia, de momento es frío pero soleado, no me lo esperaba.