El Senado pide los 150.000 euros del Gobierno para el teatro de Es Born

La Comisión de Cultura del Senado ha aprobado por unanimidad que el Ministerio de Fomento aporte los 150.000 euros comprometidos para finalizar las obras del teatro de Es Born de Ciutadella. La moción, presentada por el senador de Esquerra Republicana, Bernat Picornell, a instancias de Més per Menorca, ha recibido el apoyo de todos los grupos partidos.

Picornell ha recordado que hace un año ya el Senado aprobó una moción, que defendió la senadora menorquina Juana Francis Pons Vila, para que en los presupuestos de 2018 el Gobierno incluyera una partida de 150.000 euros para financiar la remodelación del teatro, pero que finalmente esta cantidad no fue recogida en las cuentas del último ejecutivo de Mariano Rajoy. Picornell ha afirmado que se espera que con ello «termine el periplo de remodelación del teatro», cerrado desde 2006.

Por su parte, la senadora popular Juana Francis Pons Vila ha manifestado el apoyo a la moción porque «los máximos interesados en que abra Es Born somos nosotros». Ha expresado la «frustración de una senadora, cuando consigue con esfuerzo arrancar 150.000 euros del ministerio y que en los presupuestos luego no se vio reflejado». La senadora ha aclarado que la partida no se destinará a equipamiento, sino a «a acabar las obras, que no estuvieron técnicamente bien realizadas».

Por otra parte, el senador del PSIB, Francesc Antich, también ha expresado el apoyo a la moción, pero ha indicado que para ello, «deben aprobarse los presupuestos», reclamando el apoyo de ERC a las cuentas.

Desde Menorca, Més ha celebrado la aprobación de la iniciativa, y ha afirmado que se demuestra que «los políticos menorquines representantes de partidos centralistas en Madrid hacen poca cosa por la Isla» y deben ser los senadores afines al partido ecosoberanista los que «luchen para que Menorca no sea tan discriminada».