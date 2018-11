La administración abre seis vías para reclamar por los daños del ‘cap de fibló’

Consell, Govern y consistorios dispondrán de seis vías para que los ciudadanos y las empresas puedan reclamar compensaciones por los efectos del cap de fibló del pasado 28 de octubre, tanto los producidos directamente por este fenómeno meteorológico, como los derivados del apagón que dejó media isla a oscuras durante dos días y medio. Así lo expuso la presidenta Susana Mora este jueves en la reunión de alcaldes.

Ambas administraciones financiarán una línea de ayudas para viviendas que el domingo se vieron afectadas por el cap de fibló, pero insistirán ante el Ministerio de Interior para que la zona se declare como afectada y pueda beneficiarse de alguna aportación del Estado. La ayuda es similar a la ya publicada en el BOIB para fincas agrarias.

En cuanto al apagón, Mora comenta que el Consell habilitará una línea de ayudas para familias en situación de emergencia social, con una compensación de 50 euros por día de corte padecido. Para las empresas, compensará los daños materiales que no asuman los seguros. Además, Consell y ayuntamientos facilitarán a los particulares, a través de los servicios de atención al ciudadano, la tramitación de las reclamaciones ante las direcciones generales de Consumo (en el caso de que la respuesta del seguro contratado no sea satisfactoria) y de Energía (cuando el afectado no tenga seguro contratado).