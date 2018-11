Junts per Lô propone «repensar» la Fira pro Turisme porque no la ve útil

Junts per Lô pidió este jueves «repensar» la Fira pro Turisme de Alaior y rebajar las partidas que el Ayuntamiento destina a esta iniciativa, de 12.800 euros entre gastos de publicidad y actuaciones complementarias a 6.000 euros porque, según señaló la portavoz de la oposición, Maria Camps, en el debate de presupuestos, el evento no tiene una «utilidad real». El concejal de Hacienda, Cristóbal Marqués, replicó que se trata de una feria «nueva, que necesita impulso y más ayuda que nunca, si de verdad nos creemos de lo que vive Menorca».

«Sabemos que la feria no les gusta, lo tenemos claro», contestó Marqués a Camps, después de criticar que los ediles de Junts per Lô «no creen en el turismo, está clarísimo», algo que no gustó nada a la portavoz de izquierdas, que primero no pudo evitar reírse y, ante el enfado del concejal del PP que le pidió «un poco de educación», aseguró en su turno de réplica que «no estamos en contra del turismo, eso es como decir que se está en contra de la informática, no se puede, solo criticamos la feria porque creemos que no está bien planteada» y añadió Camps que buena prueba de ello es «la poca repercusión que tiene».

La feria turística, que el próximo año cumplirá su cuarta edición, provocó uno de los encontronazos entre los portavoces políticos anoche en el debate de presupuestos del pleno del Ayuntamiento de Alaior. Las cuentas públicas, que prevén unos ingresos para 2019 de más de 11 millones de euros y unas inversiones de 834.000 (un 50,7 por ciento más que en 2018) se aprobaron como estaba previsto con los votos a favor del PP y en contra de Junts per Lô. Los populares rechazaron la enmienda de la oposición para rebajar las partidas a la Fira pro Turisme, «una feria que no existía en Menorca y que era necesaria», afirmó Marqués.

Otro punto de fricción entre ambos concejales fue el recuerdo del concejal del PP a los años de gestión de la izquierda en el Ayuntamiento. Porque Marqués sacó pecho por la importante reducción del endeudamiento del Consistorio y subrayó que en 2011 se pagaban 353.197 euros de intereses por una deuda de 16,9 millones y en 2019 los intereses bajan a 27.236 euros porque la deuda está en 2,4 millones. A Camps le pareció machacona la mirada del PP hacia el pasado y le reprochó al edil del PP que «lleva ocho años» explicando esa situación y añadió que «no nos haremos responsables de una gestión que no nuestra».