El PP denuncia que Can Saura carece de permisos para abrir al público

Can Saura Miret, la antigua casa señorial de Ciutadella que en el verano de 2017 reabrió sus puertas con un uso cultural, no tiene licencia de actividades y de instalación. Pese a carecer de los permisos, está en funcionamiento y este sábado está previsto que se estrene en su función museística con la exposición «Que la terra et sigui lleu», una muestra sobre los ritos funerarios de la prehistoria. Así lo denunció este jueves el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ciutadella, cuya concejala y secretaria general del partido, Asunción Pons, afirmó que «aún se está redactando el proyecto de actividades, que sigue en trámite».

Pons critica que se utilice esta casa para albergar actos públicos sin contar con todos los permisos legales. «El edificio Can Saura Miret carece hoy de las autorizaciones administrativas necesarias para acoger y desarrollar actos públicos, tal y como determina la normativa en vigor, por lo que mientras no se hayan redactado y aprobado los proyectos y licencias, el gobierno municipal debe abstenerse de abrirlo al público», subraya la edil popular. Pons añade que propio concejal de Cultura, Josep Juaneda, reconoció dicha situación en respuesta a las preguntas de la oposición en el último pleno municipal, al tiempo que admitió la «identificación» de varias deficiencias en el inmueble. El PP insta al gobierno de PSM, PSOE y Gent per Ciutadella a «dar ejemplo y cumplir la normativa que exige a los ciudadanos y las empresas».