Juaneda: «Al PP lo que le hace daño es que Can Saura se abra con uso cultural»

El equipo de gobierno de Ciutadella lamenta que el PP proponga suspender la apertura del edificio Can Saura Miret, prevista para este sábado, alegando que no dispone de la pertinente licencia de actividad.

El concejal de Cultura, Josep Juaneda, recuerda a los populares que el permiso se está tramitando, y que en breve contarán con él, y afirma que «al PP lo que le hace daño es que Can Saura se abra con un uso cultural», pero que el objetivo del tripartito «siempre ha sido abrir Can Saura con un uso cultural, y es lo que estamos cumpliendo».

Sobre el hecho de no contar con la licencia de actividad, Juaneda recuerda al PP que hay muchas otras instalaciones, tanto municipales como de entidades culturales, que no tienen este permiso, y que no por ello van a cerrar todas estas instalaciones. Eso sí, apunta que «este gobierno está trabajando para adaptar las instalaciones a la normativa, y que dispongan de la licencia de actividad, porque cuando llegamos al gobierno no la tenían. Estamos trabajando para que todos los edificios se adapten a la normativa y tenga licencia de actividad, y Can Saura es uno de ellos». Pone como ejemplo, los campos de fútbol, de los cuales dos de ellos están a punto de obtenerla y otro la logrará en 2019.

Sobre el caso concreto de Can Saura, Juaneda asegura que la licencia de actividad se está tramitando, pero que se hace de forma paralela al proyecto museográfico que se pretende impulsar en el edificio que debe acoger el museo municipal. Y es que, de momento, recuerda Juaneda es una apertura transitoria, de la planta baja, con una exposición sobre ritos funerarios en la prehistoria. Posteriormente, una vez se tenga la licencia de actividad se desarrollará el proyecto museográfico que abarca el conjunto del edificio, y por el que el Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 315.000 euros.

El PP pide informes a Secretaría

El PP-Ciutadella registró este viernes un escrito en el Ayuntamiento en el que la concejal Asunción Pons solicita a Secretaría la redacción de un informe jurídico y técnico sobre «las repercusiones y afectaciones de todos los incumplimientos en un espacio público como Can Saura Miret». Al mismo tiempo el PP exige «la adopción de medidas para garantizar que el edifico de Can Saura Miret disponga de todas las licencias y proyectos aprobados para acoger actos, usos y funciones públicas, con garantías de seguridad y accesibilidad».