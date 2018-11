El PP ve «inadmisible» justificar la apertura de Can Saura sin licencia

El PP de Ciutadella consideró este sábado «inadmisible y fuera de lugar» que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciutadella, Josep Juaneda, justifique lo que, en palabras de la concejal y secretaria general de los populares menorquines, Asunción Pons, «ya no son graves errores de gestión, sino infracciones e ilegalidades evidentes», en alusión a la apertura de Can Saura Miret –que se inauguró este sábado– sin la pertinente licencia de actividad.

En respuesta a Juaneda, el PP de Ciutadella defendió que está de acuerdo con los usos y actividades culturales de en Can Saura, pero insistió en que «al ser un espacio público debe contar con los proyectos de actividades e instalación redactados, así como con las licencias tramitadas y aprobadas, que hoy siguen pendientes», denunció Pons, quien entendió que el concejal competente «actúa de manera irresponsable y negligente».

En ese sentido, los populares consideran que se está produciendo un agravio comparativo en relación al resto de la ciudadanía ya que el Ayuntamiento no autoriza el inicio de actividades de cualquier persona o empresa hasta que no dispone de todos los permisos aprobados. En conclusión, desde el PP entienden que constituye una «irresponsabilidad» abrir Can Saura y realizar actividades públicas «sin contar con todas las medidas de seguridad y accesibilidad».