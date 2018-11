Diez menorquines se incorporan a la lista oficialista de Podemos

Diez de los 14 candidatos menorquines que se presentan en las primarias de Podemos están incorporados en la candidatura oficialista Amb totes Podem, liderada por el diputado nacional Juan Pedro Yllanes, que aspira a ser el cabeza de lista de la formación morada como presidenciable al Govern.

En la lista autonómica hay siete menorquines, siendo el nuevo conseller de Medio Ambiente, Aram Ortega el que se encuentra más arriba, aunque ello no quiere decir nada ya que serán los militantes quienes escojan la composición de la candidatura y decidan quién será el cabeza de lista de la circunscripción de Menorca. Además de Ortega, está (por este orden) Cristina Mayor, el concejal Sergi Servera, Fátima Anglada, el edil Sebastià Servera, la excoordinadora de Podemos Menorca, África Soler y Luis Benejam.

No están en la lista autonómica de Yllanes, pero también se presentan en las primarias, Amadeu Bernadet (que al no reunir los avales no le podrá disputar a Yllanes el liderazgo de la candidatura, pero sí que podrá formar parte de la lista si sale elegido) y Fernando Ojea.

En cuanto al Consell de Menorca integran la lista auspiciada por el aparato del partido a nivel balear Julio de Souza (como aspirante a cabeza de cartel), la concejal y coordinadora insular de Podemos de Menorca, Nati Benejam, y Montse Manceras. Al margen de la lista oficialista está la vicepresidenta segunda del Consell, Cristina Gómez (del movimiento Som Bases, igual que Bernadet) y el diputado autonómico David Martínez (más próximo al sector anticapitalista liderado por Laura Camargo).

La candidatura oficialista presenta al diputado y exsecretario general de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, como aspirante para liderar la candidatura en el Ayuntamiento de Palma, mientras que la conselleras Aurora Ribot y Viviana de Sans se presentan para el Consell de Mallorca y el de Eivissa, respectivamente.

Este lunes está previsto que se publiquen las candidaturas definitivas y este martes que empiece la campaña electoral. Las votaciones serán entre el 20 y el 25 de noviembre. Los resultados, el 27 de noviembre.