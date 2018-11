Lluís Pons rep a Barcelona la infusió de cèl·lules mare

Les coincidències, a vegades, són polides. Just quan a Maó, els alumnes del ‘Ramis’ dedicaven el matí a la cursa solidària, a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, en Lluís Pons es sotmetia al transplantament que ha de servir per curar-lo de la leucèmia que pateix.



Els professors es mostraven esperançats en conèixer la notícia que els feia arribar el seu company de claustre i pare d’en Lluís, Lluc Pons, que en principi, tot anava bé.



Ara queden per davant unes setmanes d’ingrés hospitalari, esperant que les cèl·lules mare repoblin la medul·la òssia.