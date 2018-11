Martínez y Bernadet se retiran de las primarias de Podemos

La vicepresidenta segunda del Consell, Cristina Gómez, se ha quedado como la única candidata menorquina no procedente del sector oficialista en las primarias de Podemos. Tanto el diputado David Martínez (más cercano al sector anticapitalista de Camargo) como Amadeu Bernadet (de Som Bases, igual que Gómez) no han confirmado sus candidaturas y no figuran en la lista definitiva de candidatos en las primarias, cuyas votaciones arrancan el martes. Martínez en un primer momento se había postulado para el Consell y Bernadet para el Parlament.

También han caído de la lista inicial Fernando Ojea (Parlament) y el concejal de Ciutadella, Sergio Servera (Consell). En este último caso es debido a que ya se presenta en la lista del Parlament con el sector oficialista y posiblemente también concurrirá en el proceso que se abra en Gent per Ciutadella.

Así son once militantes menorquines los que se presentan en las primarias: diez del sector oficialista y Cristina Gómez, que disputará con Julio de Souza el liderazgo de la candidatura del Consell.

Martínez afirma que ha decidido dar «un paso atrás», por diversas causas, entre ellas que «no estaba muy de acuerdo en algunas cuestiones sobre cómo se ha planteado el proceso de primarias». Asimismo lamenta que la actual dirección no haya tenido en cuenta a los diputados de Podemos, de los que ninguno repetirá. Martínez afirma que su intención, tras cuatro años como diputado, era dar paso a gente nueva y que si se había presentado en las primarias era más para apoyar que para estar en primera línea. De todos modos no descarta presentarse con Gent per Ciutadella.

Por su parte, Amadeu Bernadet, que ya fue excluido como candidato a cabeza de lista del Parlamet, por no reunir los suficientes avales, ha preferido no desvelar de momento los motivos que le han llevado a retirar su candidatura.