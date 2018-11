Nel Martí no repetirá como diputado de Més per Menorca

Et volia dir que no me present a les primàries de @MesperMenorca i que per tant no repetiré com a diputat @ParlamentIB. Ha estat un honor representar i defensar Menorca i el menorquinisme de les persones, del paisatge i del país. Gràcies, moltes gràcies per la teva confiança. pic.twitter.com/1fZDHkCQAw