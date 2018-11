Junts per Lô propone viviendas con servicios compartidos para mayores

Junts per Lô propone que un solar ubicado en el Carrer de sa Indústria se destine a covivienda para mayores (pisos adaptados y con servicios compartidos) y vivienda social en régimen de alquiler. Defenderá una moción en el pleno municipal a través de la que pide al Ayuntamiento que estudie la conveniencia del proyecto y traslade al Govern la necesidad de poner en marcha los trámites para incluirlo en sus planes.

La formación ubica este proyecto en un solar público del Carrer de sa Indústria que cuenta con 75 metros lineales de fachada y una profundidad de algo más de 15 metros. Su superficie alcanza los 1.188 metros cuadrados y permite la construcción de planta baja y dos pisos.

Junts per Lô indica que este solar permitiría dos modalidades de uso social. La planta baja podría dedicarse a personas con dependencias leves o personas mayores en general, y sería un sistema de covivienda. También permitiría trasladar a esta zona el centro de día y, por tanto, liberar espacio del geriátrico de Es Ramal. Éste podría ampliarse y aumentar el número de usuarios ya que el centro no tiene superficie para su ampliación si no es a costa del centro de día.

La primera y segunda planta del nuevo equipamiento podrían dedicarse a viviendas sociales en régimen de alquiler.

Junts per Lô agrega que las personas mayores que accedieran a este nuevo equipamiento, por la vía de los Servicios Sociales, lo harían con la condición de ceder, por un tiempo pactado, sus casas habituales a una bolsa de vivienda social municipal para ofrecerlas en alquiler social. Este sistema permitiría, según la formación, «explorar esta nueva vía de dinamizar las viviendas de alquiler a partir de cesiones a cambio de beneficios en atención pública». Asimismo, agregan que estas viviendas de alquiler social cedidas estarían «plenamente integradas en el pueblo». Quien no quisiera ceder su vivienda debería pagar las cuotas de estancia correspondientes.

El solar está calificado como equipamiento escolar que «nunca se hará servir porque las dos zonas escolares del pueblo están ubicadas en dos puntos bien planificados, con reserva de suelo y otros servicios próximos», señala la formación. Es por eso que Junts per Lô propone que el proyecto se adhiera al decreto de medidas urgentes del Govern que permite edificar equipamientos educativos, sanitarios y sociales y se ejecute con celeridad.