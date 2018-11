El Govern valora solicitar a la UE el servicio público con Barcelona

No es la primera vez que la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad plantea la posibilidad de reclamar ante la Unión Europea que la ruta aérea entre Menorca y Barcelona sea declarada de Obligación de Servicio Público para poder fijar unas tarifas máximas.



El conseller Marc Pons volvió a reiterar este martes en el Parlament que están valorando elevar la petición. Lo hizo a pregunta del diputado de Més per Menorca Josep Castells, quien defendió que la fijación de esas tarifas máximas debe ser una prioridad para evitar lo que, denunció, está ocurriendo: que las compañías, desde que se instauró el descuento del 75 por ciento, suben el precio de los billetes, con una especial afectación para los viajeros que no son residentes.