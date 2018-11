Més per Menorca pide al Govern que no rebaje las exigencias del REB a Sánchez

Més per Menorca ha solicitado al Govern Balear que no rebaje sus exigencias respecto el Régimen Especial de Baleare y que se ajuste a la hoja de ruta pactada con todas las formaciones políticas y la sociedad civil.

El diputado de Més per Menorca, Nel Martí, ha asegurado en un comunicado, que la situación respecto de las compensaciones para corregir la insularidad «son tan precarias que cualquier propuesta puede parecer suficiente».

En opinión de Martí, las medidas propuestas son «positivas», aunque «muy inconcretas e insuficientes», matiza el diputado autonómico de la formación eco-nacionalista.

Més per Menorca ha recordado que no se garantiza la subvención hasta el 100% para mercaderías, no contempla la OSP Menorca-Barcelona, no prevé asumir la totalidad del 75% del transporte marítimo, así como la implantación de la tarifa máxima universal como mecanismo para evitar que el descuento del 75% sea absorbido por las compañías aéreas con el incremento de precios.

Además, el partido menorquinista también ha señalado que tampoco quedan concretadas las medidas de impulso a las energías renovables y de mejora de la accesibilidad a la formación. Més per Menorca ha lamentado la falta de medidas que puedan corregir la «doble y triple insularidad».

También han denunciado que no se recoge la recuperación de las inversiones estatutarias.