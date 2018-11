Los ‘cercles’ d’Economia de Mallorca y Menorca urgen a aprobar el REB

«Las islas son como las personas mayores, son frágiles, vulnerables, dependientes, tienen necesidad de conexión física y tecnológica y padecen un incremento de los costes económicos y temporales». Así resumía este jueves el presidente del Cercle d’Economia de Mallorca, Josep Maria Vicens, la necesidad de hacer un frente común con el Cercle d’Economia de Menorca para trabajar y mejorar en progreso y bienestar de la sociedad.

Este jueves se celebró la primera e «histórica» reunión conjunta entre las dos entidades para explorar vías de colaboración de cara al futuro en temas como economía, turismo, agua, transporte o energía. El tema que se trató con profundidad fue el Régimen Especial de Balears. Exigieron la «máxima urgencia en la tramitación y aprobación del REB para evitar que quede paralizado». Vicens indicaba ayer que «los plazos anunciados no se han cumplido» porque Pedro Sánchez dijo que en noviembre tendrían el documento. Declaró que «las medidas propuestas son necesarias, pero insuficientes» ya que «teníamos grandes expectativas depositadas en el documento inicial que entregamos desde la Plataforma para la Mejora de la Financiación». Agregaba el presidente del cercle mallorquín que «hay muchos aspectos no contemplados y otros que son una ventana de oportunidad que debemos aprovechar». Así, mientras que la Plataforma hablaba de un fondo de insularidad, ahora se propone un factor de insularidad que «garantizaría estar como mínimo a la media de inversiones per capita del territorio de España». Vicens indica que ello supone que en los últimos diez años Balears ha dejado de recibir 1.800 millones de euros, solo en fondos de inversión.

El presidente del Cercle d’Economia de Menorca, Francesc Tutzó, considera que además de ello hay que insistir en que haya un fondo específico para afrontar el extracoste derivado de la insularidad. Y se refiere al transporte de mercancías. «Mientras Canarias tiene una bonificación del cien por cien por ser una región ultraperiférica, aquí está fijado en el 60 por ciento pero hay que cumplir una ley de minimis con la que solo podemos recibir 200.000 euros en tres años».