La tendencia al alza en las denuncias por violencia de género se acentúa en 2018

La tendencia al alza en las denuncias por violencia de género se acentúa en Menorca en 2018, especialmente en el partido judicial de Maó a poco más de un mes para que concluya el ejercicio. En los nueve primeros meses del año, el Juzgado de Instrucción número 3, que es el encargado de estos casos, ha experimentado un incremento superlativo del 34 por ciento en el número de demandas ingresadas respecto a 2017, pasando de 152 a 203.

Las campañas de concienciación en centros educativos y el eco social de los continuos casos de violencia doméstica que trascienden a la opinión pública en el país -Balears es la comunidad más castigada por esta lacra social- no parecen tener el efecto deseado entre la población a la vista de las cifras. No obstante, la información que divulgan los medios de comunicación también es interpretada como determinante para que las mujeres decidan tomar el camino de la denuncia en busca de una protección, como antes no sucedía, lo que en parte justificaría esta tendencia al alza.

Actos en Maó y Ciutadella



El Día Contra la Violencia de Género se celebró a mediodía en Ses Moreres, entre otros actos, con la lectura de un manifiesto. Mientras, en poniente hubo mesas informativas de la Cruz Roja en Ses Voltes y, por la tarde, una marcha por el centro y la lectura de un texto del Consell Infantil Municipal.