Una web para la trayectoria y la obra de Mateu Seguí, figura clave en Menorca de 1941 al 2000

Definido por Lluís Foix como «ginecólogo humanista, periodista, devorador de todos los diarios de Barcelona y Madrid, un menorquín culto y preocupado por todos los aspectos de la vida pública», Mateu Seguí Mercadal (1916-2000), es doctor Seguí, protagonizó una intensa trayectoria personal y profesional que le convierte en figura de referencia para comprender la Menorca de la segunda mitad del siglo XX.

Sus hijos -después de un eficaz trabajo de búsqueda y recopilación llevado a cabo por Núria, Gràcia y Santiago Seguí Puntas- han creado la página web mateuseguimercadal.net que reúne un gran número de documentos, datos, comentarios e información sobre este homenot y hombre de acción menorquín.

Polifacético y emprendedor

Esta página web se divide en varios apartados que analizan las facetas de Mateu Seguí como médico, político, periodista y católico comprometido. La sección titulada «Sobre ell» incluye los artículos, entrevistas y comentarios relativos a quien, restando horas al descanso y la familia, compatibilizó su profesión y vocación de médico con el ejercicio del periodismo en MENORCA• «Es Diari» y un vivo catolicismo militante.

Durante la Transición se incorporó a la UCD de Adolfo Suárez desde la Unión Socialdemócrata de Menorca y participó en la Assemblea Autonòmica de Menorca, pero declinó desempeñar cargos políticos. Dedicó muchos esfuerzos al diario MENORCA, primero como consejero editorial a partir de 1955, a petición del sacerdote Jaime Cots, que lo nombró accionista fundador de Editorial Menorca. Después como director, tras obtener el carné de periodista, desde 1967 hasta principios de 1977. Promovió el primer gran cambio tecnológico, con la transición de las linotipias al offset.

Mateu Seguí subrayaba la responsabilidad social de «Es Diari» que puso «al servicio de los intereses espirituales y materiales de los menorquines». En mayo de 1977, pocos días antes de las primeras elecciones generales democráticas del 15-J, es doctor Seguí explica: «desde niño milité en la Comunión Tradicionalista y me decidí por uno de los bandos en lucha en nuestra triste guerra civil, sufriendo una amarga decepción al cabo de muy poco tiempo. Nunca he sido franquista».

Añade: «Desde el primer día después de la guerra consideré que Franco había desvirtuado y defraudado los fines del Alzamiento, pero no me gusta alardear de antifranquista ahora que todos lo hacen. En cuanto a mi evolución hacia posturas socializantes, ha sido influída principalmente por mi formación cristiana, a través de Acción Católica».

Pau Faner, que lo conoció el 1972, describe al doctor Seguí como «un home planer, i que el que feia ho feia perquè s’ho sentia, no hi havia trampa ni hipocresia, quan t’allargava la mà hi havia damunt un cor que, per bé que invisible, glatia de veritat. I així va ser tota la vida».