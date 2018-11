El PP estima en 66 millones las pérdidas por el descenso del turismo extranjero

El PP calcula que el descenso de turistas de mercados extranjeros como el británico, el francés y el italiano durante la pasada temporada ha hecho que el sector deje de facturar unos 80 millones de euros que no se han visto compensados por los aumentos de mercados más pequeños como alemanes, suizos o polacos, que han supuesto ingresos por valor de más de 14 millones. Por tanto la balanza del turismo internacional estaría en negativo en 66 millones de euros de pérdidas.

Esa es la estimación que realiza la oposición en el Consell –tomando como referencia el gasto turístico que el propio equipo de gobierno ha situado en 128 euros por siete días de estancia de media–, y que este lunes expusieron la portavoz del Grupo Popular, Salomé Cabrera, y la candidata a la presidencia de la institución, Coia Sugrañes, quienes criticaron a la coalición PSOE-Podemos-Més por «no haber escuchado las demandas del sector ni de la oposición, no se ha diversificado ni se ha seguido apostando por el sol y playa, se ha rechazado, cuando es nuestro punto fuerte, y eso no quiere decir que Menorca no tenga que luchar por vender, paralelamente, la naturaleza, el deporte, la gastronomía, la artesanía, la astronomía..., cualquier cosa pero junto con el sol y playa». «No se puede prescindir» de este producto, añadió Salomé Cabrera, «porque los resultados no son positivos».