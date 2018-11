Vueling sube los billetes un 38 % en la Isla desde la aplicación del descuento del 75 %

Vueling es la principal causante del incremento de precios ordenado por las compañías aéreas desde que entró en vigor el pasado mes de agosto el aumento del descuento de residente al 75 por ciento en los vuelos con la Península. Así se refleja en el informe de la Agrupación Empresarial de las Agencias de Viaje de Balears (Aviba), que sitúa el aumento medio de los tarifas de la compañía low cost en las conexiones entre el Aeropuerto de Menorca y los aeropuertos peninsulares en un 38 por ciento antes de aplicar la bonificación de residente.

Las agencias de viajes, que se habían comprometido a realizar un seguimiento de los precios, han tomado como referencia el periodo que va de agosto a octubre. La comprobación, para la que han tenido en cuenta los precios que se venden a través de sus agencias asociadas, arroja importantes diferencias entre las compañías que dejan en mal lugar a Vueling, una de las aerolíneas de las que más dependen los menorquines, ya que en invierno es la única alternativa para viajar a Barcelona.

Según ha podido saber este diario, mientras Vueling ha elevado las tarifas ese llamativo 38 por ciento, en el caso de otras compañías como Iberia (Air Nostrum) la subida ha sido muy moderada, del nueve por ciento, comprensible en el actual contexto de la industria aeronáutica. En el caso de Air Europa, no solo no se ha registrado un incremento del precio de los billetes, sino que ha ocurrido lo contrario, con un descenso de las tarifas medias del once por ciento.

El incremento global de las tarifas, que en Menorca de media se ha situado en el once por ciento, ha impedido que los menorquines noten en el grado que se esperaba el aumento del descuento. Los precios una vez aplicada la bonificación han bajado un 31 por ciento en el caso de Vueling (cuando se calculaba que ese descenso tenía que estar en torno al 50 por ciento), un 45 por ciento en el caso de Iberia y un 55 por ciento en el de Air Europa.