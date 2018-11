Las elecciones sindicales alteran el horario escolar y a las familias

Las familias con hijos en edad escolar han recibido estos pasados días avisos de que, con motivo de las elecciones sindicales de los docentes, el horario de las clases del próximo martes (día 4) se ve alterado. En concreto, reducido. Se interrumpe la actividad lectiva entre las 13 y las 18 horas, lo que para la enseñanza obligatoria supone que los niños salen antes del ‘cole’, con las consecuencias lógicas para las rutinas de cada casa.

La interrupción de las clases para que los docentes puedan votar está avalada por la Conselleria de Educación y la normativa vigente. De hecho, no es nada nuevo. No obstante, al realizarse las elecciones sindicales cada cuatro años, la alteración del horario suele coger por sorpresa a las familias. No en vano, una de las quejas que manifiestan desde la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Menorca (Fapma) es que se ha avisado a las familias demasiado tarde, puesto que apenas ha dado tiempo a buscar soluciones a aquellas que las necesitan. Muchos de los avisos han llegado a los móviles y correos electrónicos de los padres esta misma semana. Algunas asociaciones de padres han optado por ofrecer servicios de guarda para los niños que lo requieran en el espacio de tiempo comprendido entre las 13 horas y la hora habitual de cierre del centro.

Desde Fapma comentan que en los últimos días han recibido diversas quejas por esta interrupción de las clases el martes a las 13 horas, cuando no es habitual que lleguen expresiones de descontento a la Federación. Los comentarios al respecto en las puertas de los centros son muchos. Desde la actual directiva opinan que no es una medida justificada, puesto que durante el día hay suficiente tiempo para que un docente pueda acudir a votar, «la verdad es que no se entiende demasiado, genera molestias y tener que buscar soluciones que para algunos son caras». Atribuyen la permanencia en el tiempo de este tipo de ‘herencias’ a que «los sindicatos educativos tienen demasiado poder ante la Administración».

Las elecciones se celebran en los centros públicos. Los colegios de Infantil y Primaria acabarán las clases entre 30 y 45 minutos antes de lo habitual, algo más de tiempo los institutos en cuanto a su oferta matutina. Los estudios que se imparten por la tarde demorarán el inicio de las clases. Servicios como el comedor o el transporte escolar, en principio, no se ven afectados por estas elecciones sindicales de los docentes.