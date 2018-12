La mayoría de pilotos rechaza volar con la nueva empresa del avión ambulancia

La mayoría del personal que trabajaba para Babcock Aviation, la anterior empresa del servicio de avión ambulancia, no seguirá con la nueva adjudicataria Eliance. De los cuatro comandantes dos ya han renunciado al cambio y otros dos aún lo meditan, y los dos copilotos tampoco pasarán a la empresa que se ha hecho con el transporte sanitario aéreo en Balears. La plantilla se completa con dos técnicos de mantenimiento y un tercer copiloto que ya antes del cambio de adjudicataria había abandonado la Isla.

El gerente del 061, Antoni Bellver, no entró a valorar esta decisión de los trabajadores, afirmó que «es algo estrictamente personal» y recordó que se logró que tuvieran las mismas condiciones de salario y antigüedad pese a que no era posible la subrogación contemplada inicialmente en el pliego de condiciones –atendiendo al informe jurídico que señala que en el sector de la aviación no se contempla ese traspaso de plantilla entre empresas–. «Fue complicado obtener las mismas condicioens pero no es obligatorio seguir con la misma empresa», señaló.