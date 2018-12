Més tacha de electoralista la Ley de Capitalidad de Eivissa

Més per Menorca no apoyará la Ley del Estatuto de Capitalidad para la ciudad de Eivissa ni cree que esta propuesta «tenga encaje ni sentido trasladarla a Menorca». La formación menorquinista considera que es «un debate estéril y que históricamente está superado» porque Menorca no tiene capital o «si se quiere, la capital de Menorca es Menorca», recalcó ayer en una nota de prensa. La iniciativa ha llegado al Parlament balear, Podem y PSIB registraron la proposición de ley, y se debatirá previsiblemente en el pleno del mes de enero.

Més defiende que jurídicamente el concepto de capital de isla es incorrecto, ya que de momento Balears es una comunidad uniprovincial y como tal, la consideración de capital ha de ser para la capital de la provincia, en este caso, Palma. Este partido considera que el objetivo de mejorar la financiación del municipio de Eivissa a través de un régimen especial, sustentado en la concentración de servicios de toda la isla, «no está justificado».

Según Més, el régimen especial que supone la Ley de Capitalidad supone tener una financiación diferenciada, a través de inversiones, al margen del sistema general de financiación de los ayuntamientos, a través de los recursos de la Comunidad Autónoma «y por tanto romper con el actual acuerdo de distribución de los recursos en las corporaciones locales», señala.

