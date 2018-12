Podemos, en contra de derribar el puente de L'Argentina y deja abierto el de Rafal Rubí

Podemos Menorca es partidario de dejar en pie el puente de L’Argentina, una de las dos infraestructuras de la carretera general que están en estos momentos en discusión. La ejecutiva de la formación morada, reunida ayer tarde, dio por buena la opinión expresada por la vicepresidenta del Consell, Cristina Gómez, el domingo en «Es Diari» y se posicionó en contra de la demolición de lo construido en este punto del tramo Maó-Alaior, y por tanto a favor de mantener un enlace a doble nivel.

La propia Gómez explicaba ayer que «no hay conflicto de intereses en L’Argentina, la condición de zona inundable se podría corregir con una obra de drenaje», cuyo coste apenas ascendería a unos 50.000 euros. Gómez comenta que esta posición del partido se trasladará ahora a los otros dos socios de gobierno, Més per Menorca y PSOE, para consensuar una decisión. En principio no se prevé un desmarque o una discrepancia abierta que trascienda, por ejemplo, en un pleno. Tampoco hay sintonía plena entre PSOE y Més en esta cuestión.

En cuanto al puente de Rafal Rubí, Gómez asegura que en este caso la puerta del derribo se deja bastante más abierta, como una posibilidad ante el choque de intereses: paisajístico y de seguridad vial. Eso sí, «debe ser una medida plenamente justificada». Algo que no ve lejos puesto que «esta obra podría ir incluso en contra de lo que indica el PTI», y su prioridad es el entorno. Podemos no se posiciona con firmeza a favor del sí. Tampoco PSOE y Més per Menorca han dado por el momento un respaldo absoluto y rotundo a este derribo, su voluntad esta allí, pero siempre dejan la decisión final a expensas de los informes técnicos emitidos y no divulgados.

Gómez recuerda que el proyecto heredado del PP ya ha sido enmendado en buena parte con la eliminación de la rotonda a doble nivel de Biniaiet.