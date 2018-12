Antònia Camps encabezará la lista del PP en Es Migjorn

La presidenta de la junta local de Es Migjorn, Antònia Camps Florit, ha sido designada como cabeza de lista para las próximas elecciones municipales. Con su nombramiento, el PP quiere recuperar el gobierno de Es Migjorn, "con el objetivo de dar continuidad al cambio que ha empezado a vislumbrarse en el pueblo gracias al apoyo externo que ha venido prestado a la gobernabilidad ante la grave crisis del PSOE", afirma el partido.

Camps Florit (1967) es afiliada al PP desde hace 26 años y preside la junta local desde 2014. Es empleada de comercio y madre de tres hijos.

Afirma que “entre todos hemos de sacar a Es Migjorn del letargo en el que la izquierda ha sumido al pueblo en los últimos años”. “Mi mayor anhelo será volver a ser un pueblo unido para poder salir del letargo de tantos años, seguir con nuestras raíces tanto a nivel cultural y social como juventud, deportivo, fiestas y tercera Edad”, añade.

La candidata comenta que "Es Migjorn está estancado y tenemos que dar respuesta a jóvenes y no tan jóvenes. No hay pisos disponibles, no hay solares disponibles y la juventud no tiene facilidades".