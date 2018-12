AENA gastará 423.000 euros en construir una sala VIP en el aeropuerto

El Aeropuerto de Menorca contará el próximo verano por primera vez en su historia con una sala VIP. La instalación se ubicará en la zona de embarque y ocupará una superficie de 200 metros cuadrados. Las obras de construcción se encuentran actualmente en proceso de licitación, tienen un presupuesto de salida de 423.500 euros impuestos incluidos y el plazo de ejecución previsto es de tres meses. En paralelo se abrirá otro proceso para dotar de servicios este espacio y determinar su gestión.

El aeropuerto menorquín no ha contado hasta el momento, en su casi medio siglo de historia en su actual ubicación, con una sala que permita a los viajeros acceder a unas mayores condiciones de comodidad. Al estilo de otras salas VIP de aeropuertos de la red de AENA, la instalación menorquina no estará restringida a aquellos pasajeros que tengan billetes de primera clase, sino también a titulares de tarjetas de fidelización tanto de la sala VIP, como de intermediarios asociados a la sala. También estará abierta a todos los pasajeros previo pago de una entrada cuyo precio no está cerrado.

Desde AENA aseguran que todavía no pueden ofrecer información sobre los servicios concretos con los que contará la sala VIP del Aeropuerto de Menorca, sin embargo, el modelo de salas VIP de otros aeropuertos de la red AENA es el de cuidados espacios de descanso, ordenadores con acceso a internet, acceso ilimitado al WIFI, servicio de comida tipo buffet, espacios para reuniones de trabajo e incluso zonas para poder dormir o duchas. Habrá que esperar para saberlo.