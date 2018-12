El PP celebra el «error» que deja en el aire los fondos para las grandes ferias

O el PP tiene por costumbre celebrar con vehemencia los errores o su votación favorable a la enmienda de Podemos para desviar a vivienda 2,7 millones de euros del presupuesto de promoción turística no fue un error, una «confusión», como afirmó la portavoz adjunta del Grupo Popular, Margalida Prohens al término de un recuento de votos que deja en el aire, entre otras cosas, el dinero para que Menorca pueda acudir a las grandes ferias turísticas el próximo año.

El día siguiente de que Podemos y el PP prácticamente desmantelaran los planes del Govern para la Agencia de Estrategia Turística de Balears (AETIB), cada vez más voces pusieron en duda ese supuesto error, más aún si se tienen en cuenta los documentos gráficos del instante después de la votación, en la que el diputado menorquín del PP, Antoni Camps, no tiene una reacción lógica a un error, sino que mueve el brazo en señal de alegría –como si celebrara un gol– e incluso se puede escuchar un elocuente «toma».

Horas más tarde, durante el tradicional brindis de Navidad el diputado popular no escondía su satisfacción en un tuit con una fotografía en la que con visible cara de alegría brinda con la portavoz de Podemos en la cámara balear. Acompaña la fotografía con un texto en el que se puede leer: «Este año he quedado con Laura Camargo para ir juntos a la Misa del Gallo».

Las reacciones a esa secuencia de acontecimientos no se hicieron esperar. El tema salió en el debate de presupuestos que el Consell celebró ayer. La consellera de Servicios Generales, Cristina Gómez (Podemos) hizo varias referencias en tono irónico asegurando que tenía la sensación de que le había tocado la lotería, en alusión a la inyección lograda para políticas de vivienda social y daba una bienvenida sarcástica al PP: «Estoy encantada de que ustedes se hayan pasado a la defensa de la vivienda social».

En cambio, no estaba para bromas la vicepresidenta del Consell y consellera de Promoción Turística, Maite Salord (Més per Menorca) que cargó duramente contra el PP: «No me creo que haya sido un error –una teoría a la que daban crédito ayer fuentes cercanas al Grupo Popular–, y en cualquier caso es una irresponsabilidad y una incoherencia total», afirmó Salord, quien subrayó que «se han cansado de repetir que el traspaso de promoción no venía bien dotado y ahora con su voto nos lo recortan», en alusión al pacto de que fuera la AETIB quien asumiera el coste de las grandes ferias, liberando recursos para promoción.

Salord, quien reconoció que lo ocurrido «nos crea una situación complicada», reiteró que «hace tres años que el único que habla de turismofobia en Menorca es el PP y es el único que la ha terminado ejerciendo». Sobre las grandes ferias del año que viene se mostró convencida –por lo oído de la consellera Bel Busquets y de la presidenta Francina Armengol– que «se reconducirá la situación», y defendió que es un asunto que debe resolver el Govern.

Por otra parte, mientras el jueves la Federación Hotelera de Mallorca calificaba de «irresponsables» tanto a Podemos, como impulsor de la enmienda, como al PP, desde la Asociación Hotelera de Menorca se centraron en criticar las condiciones del traspaso de promoción y a recordar su postura contraria a las mismas, pero no tuvieron ninguna palabra de reproche contra Podemos o el PP.