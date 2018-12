La lotería deja pellizcos de suerte en la Isla

No hubo suerte con mayúsculas este sábado para Menorca en el tradicional sorteo de la lotería de Navidad, aunque muchos sí celebraron con entusiasmo la pedrea y los premios de 120 y 100 euros por décimo a las terminaciones de los tres primeros grandes premios, el Gordo que cayó en el 03347, el segundo en el 21015 y el tercero, bastante tardío en su salida del bombo, que fue para el número 04211.

La fortuna, aunque no hubo lluvia de millones, estuvo muy repartida. Desde la Administración número 2 de la calle Bonaire de Maó, se fueron décimos premiados a dos bares, el Transparent en Alaior –con el número 03324, premio a la centena del Gordo–, y el Jerez de la calle Pintor Calbó en Maó, donde los clientes que compraron el 30615 cobrarán también 100 euros por décimo, al coincidir las dos últimas cifras con las del segundo premio.



La Lotería Rosario sabe que también ha traído la suerte con aproximaciones y terminaciones al colegio Mateu Fontirroig de Maó y Can Mulero en Alaior. La Administración de Es Castell también repartió dinero con las terminaciones de los tres primeros premios, así como devoluciones a la última cifra, el 7, del Gordo de Navidad, todo ello, explicó la lotera, muy distribuido entre los comercios del pueblo y también en venta por ventanilla, al igual que sucedió en otros municipios de la Isla.



Los loteros de la Rovellada de Dalt en Maó repartieron unos 300.000 euros entre pedreas, reintegros y terminaciones del Gordo y segundo y tercer premio. En esta Administración, la número 4 de Maó, se vendió uno de los números agraciados con la pedrea, el 75004, con el que se repartieron 170.000 euros.



El Gordo se ha vendido sobre todo en Huesca, Gernika y Bilbao pero también ha dejado agraciados en Mallorca (Inca, Palma, Cala Rajada, Can Picafort y S’Arenal en Llucmajor). El segundo premio se ha repartido sobre todo en Albacete, Alicante y Barcelona, y el tercero, que se ha hecho esperar, se ha vendido principalmente en Burgos, Madrid, Valencia, Navarra y Barcelona.

Desde Sant Lluís se van a Valencia 600 décimos acabados en 47

Como otras administraciones, la de Sant Lluís repartió reintegros y pedrea, pero además, uno de los números generados por la máquina en este establecimienton acababa igual que el Gordo, en 47. Se generaron 12.000 euros de ese número, 600 décimos, que fueron adquiridos en verano para una empresa de Valencia. Ahora esa terminación recibe 120 euros por décimo y la suerte se repartió desde Sant Lluís y se fue a la Península.