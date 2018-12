Juan Lupón plantea siete consejos para vivir con esclerosis

en 1978, cuando realizaba el servicio militar, Juan Lupón (La Garriga, 1956) tuvo su primer brote de esclerosis múltiple. Era en aquella época una enfermedad bastante desconocida por muchos médicos y por ello no tuvo el diagnóstico hasta 1994.

Su experiencia con esta enfermedad crónica y neurodegenerativa es el tema de su libro «Un brote de esperanza».

«Una vez le prometí a un enfermo que no sabía aceptar la enfermedad que escribiría un libro para contar mi experiencia con la intención de motivar a toda la gente que la sufre y a sus familiares y amigos», explica Lupón que trabajó en diferentes oficios hasta que se jubiló recientemente.

Luchar no, quererla

«Yo no he luchado contra la esclerosis múltiple. Al contrario la he querido. Es complicado de entender, pero como no puedo ir en contra voy con ella», afirma este luchador que llegó a tener medio cuerpo paralizado.

Ahora no muestra aparentemente ningún síntoma externo de esta enfermedad incapacitante. Nunca se ha rendido y por ello se propuso describir su experiencia por si puede ser útil a otras personas. Su hermano reside en la Isla y él viaja frecuentemente aquí, lugar que ha elegido para presentar su libro.