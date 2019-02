Once núcleos de la Isla quedan fuera del despliegue de la fibra óptica

Hasta once zonas de Menorca han quedado excluidas del despliegue de la fibra óptica que en los últimos años se ha ido desarrollando en la Isla. En estos once núcleos ningún operador de telefonía ha mostrado interés en instalar la red de máxima velocidad en los próximos tres años, según consta en la página web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Las zonas sin previsión de que se instale la fibra óptica en los próximos años están situadas en los municipios de Ciutadella, Maó, Es Mercadal y Sant Lluís, y engloban a un total de 1.483 personas empadronadas.

Las urbanizaciones más pobladas excluidas del despliegue de la fibra óptica son Cala Morell (Ciutadella), con 445 habitantes, y Arenal d’en Castell-Punta Grossa (Es Mercadal), con 385 residentes empadronados. A ellos hay que sumarle otras zonas de Ciutadella como S’Almudaina (37 residentes), Torretrencada (36) y La Vall (12 personas); y Sa Roca de Es Mercadal, con 55 habitantes. En el término municipal de Sant Lluís se queda sin conexión la zona de Torret de Baix (con 50 personas) y en Maó, los núcleos costeros de Shangri-la (174 residentes), Es Grau (162), Sa Mesquida (76) y Es Murtar (51 residentes).

Cabe destacar que en estas zonas no llega, ni está previsto que lo haga al menos los próximos tres años la línea de telefonía fija. Sí que llega en cambio internet, gracias a la red Wimax instalada por el Consell hace siete años con el objetivo de facilitar el acceso a la red a las zonas oscuras de Menorca. No obstante, como es evidente, la velocidad de navegación de la red Wimax no tiene nada que ver con la velocidad de la fibra óptica.

Los cerca de 1.500 residentes empadronados en estos 11 núcleos se añaden a otros cientos de clientes menorquines que todavía no tienen acceso a interenet de máxima velocidad, como los residentes y comercios del centro de Ciutadella y de las urbanizaciones de Cala en Bosc, Calespiques o Cala Galdana, entre otras. La diferencia es que estos últimos está previsto que puedan disfrutar de la fibra óptica en un futuro próximo, excepto en el casco antiguo de Ciutadella, que la cuestión sigue en el aire.

Así lo prevé al menos Telefónica, que espera que con estas actuaciones y otras que ya se han ejecutado (por ejemplo en la urbanización de Punta Prima) la red de fibra óptica alcance al 95 por ciento de los hogares menorquines.