La oposición de Més per Menorca no logra parar la capitalidad de la ciudad de Eivissa

La concentración de servicios de carácter insular en la ciudad de Eivissa es uno de los argumentos que sostiene la propuesta de reconocimiento de la capitalidad. El motivo es tan válido como la dispersión de esos servicios, según defiende Més per Menorca, que ayer se quedó solo en su oposición a una iniciativa del PSOE y Podemos cuya tramitaciónque apoyan el resto de grupos políticos en el Parlament.

El grupo nacionalista entiende que la introducción de esta figura, que hasta ahora solo existía para Palma, afecta a la organización territorial de las Islas. El resto de formaciones que lo debatieron ayer en el seno de la Comisión General de Consells Insulars, interpretan que se atiene a la normativa vigente. Eso supone que el debate de la proposición de ley que en enero tomó en consideración el Parlament seguirá adelante y, vista la correlación de fuerzas políticas, será aprobada.

La consecuencia que se deriva es que el municipio de Eivissa recibirá una aportación extra anual de cinco millones, lo que supone una mejora notable de su financiación. Més per Menorca se opone porque se trata de una alteración esencial en el seno de la Comunidad, «según el Estatut, capital solo hay una», señala Nel Martí, para quien estamos hablando de un «tema de estado» y, por tanto, «debe ser pactado». A Més no le gustado ni el fondo ni la forma, dado que es un debate que llega al final de legislatura. Apunta que se utiliza para justificar una mejora de recursos «que rompe el acuerdo de financiación local» mediante una apuesta por la «concentración de servicios». En opinión de Martí, se trata de un debate irresponsable que llega en un momento inoportuno. Apela a la Felib, que no ha dicho nada al respecto, lo que desautoriza la urgencia de la iniciativa.

Puntualiza que nada tiene en contra con la mejora de recursos que repercutan en el bienestar ciudadano, pero esa mejora no puede romper la igualdad, «los servicios han de ser equiparables en todas las Islas», afirma.

Alternativa

El PP ya ha registrado una enmienda para su debate en comisión y pleno, para que Menorca reciba la misma cantidad que perciba Eivissa. En este caso, ha de justificarse el concepto.

La presidenta del PP-Menorca, Coia Sugrañes, se remite a La ley de Reserva de la Biosfera, cuya aprobación es una asignatura pendiente del Parlament, como motivo para que una cantidad similar para Menorca sea recogida cada año en los presupuestos autonómicos. Otros partidos menorquines plantearán razones en la misma dirección.

La presidenta del Consell, Susana Mora, se desmarcó de la postura de Més, y señaló que la iniciativa estaría al alcance deMenorca, «aunque el modelo de la Isla sea el de dispersión administrativa en vez del de concentración», una declaración que no despeja dudas sobre la altenativa que planteará en la tramitación. Fuentes del PSOE admitieron que, en el fondo, Més per Menorca tiene miedo a abrir un debate similar en Menorca además de admitir que la compensación menorquina puede llegar por otros conceptos.

Mora sabe que no puede ir contra la proposición de ley promovida por su propio partido y Podemos en Eivissa. Estos la amparan en el hecho de que la capital pitiusa es uno de los municipios con mayor densidad demográfica de Balears y de los más pequeños en extensión, circunsantancia que propicia que el mantenimiento y los servicios que da el municipio sean insuficientes, con los recursos económicos propios de que dispone, para dar un correcto servicio a la ciudadanía.

La posición más ecléctica, sin contrariar al grupo nacionalista menorquín, pero sin rechazar la apuesta por la capitalidad de Eivissa, la ofreció Més per Mallorca. Según Biel Barceló, en esta propuesta de capitalidad debería especificarse que la iniciativa legislativa utiliza la figura de régimen especial para los municipios previstas en la normativa, lo que de hecho supone estar a favor de la mejora de la financición del municipio de Eivissa, aunque pone en duda que esta fórmula sea la más adecuada.

El resto de partidos que intervinieron el debate de ayer, promovido por Més per Menorca mostraron su apoyo al reconocimiento de la capitalidad de Eivissa. El vicepresidente del Consell de Formentera amplió los motivos a los servicios que también ofrece a esta isla.

La declaración de capitalidad, vía para obtener más dinero

¿Qué significa el estatus de capitalidad que se aprobará para la ciudad de Eivissa? Básicamente, que le llegarán cinco millones de euros anuales de financiación extra, importe proveniente en un 70 por ciento del presupuesto autonómico y el 30 por ciento restante del presupuesto del Consell pitiuso.

La fórmula de la capitalidad la inició Palma, que estrenó esta figura en 2006 como garantía para la compensación a los costes de capitalidad mediante una financiación especial. La ley aprobada por el Parlament oliga a las instituciones públicas autonómicas a una inversión anual en el municipio palmensano «no inferior a 30 millones de euros». A esta cantidad se añade «al menos, el 16 por ciento del total de las dotaciones consignadas para inversiones reales en los prsupuestos del sector público autonómico», según recoge el artículo 142 de la citada ley. La obligación afecta también a las distintas empresas públicas o consorcios del entramado institucional de la Comunidad Autónoma.

Eivissa

Esa exitosa vía para incrementar los recursos municipales ha inspirado la proposición de ley presentada por el PSOE y Podemos de Eivissa, aunque tanto el importe como su procedencia son más modestos y repartidos, dado que los costes se suponen inferiores.

El Gobierno balear asumirá en sus presupuestos 3,5 millones de cinco, que es la cantidad establecida en la ley que aprobará el Parlament. El resto, 1,5 millones, los aportará el Consell insular pitiuso, según establece la proposición de ley.