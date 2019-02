Drons per poder controlar els ports de les Balears

Els drons són una eina tecnològica que cada vegada exerceix noves funcions i entre elles està la del control dels ports. L’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha iniciat un programa pilot de control i gestió del domini públic portuari amb la utilització d’aquests aparells amb models de darrera generació. Les proves han començat al port d’Alcúdia, amb i l’assistència tècnica d’una empresa de Mallorca especialitzada. L’APB té previst implementar el servei en els altres ports d’interès general que gestiona, sempre que l’activitat estigui d’acord amb la legislació vigent per a cada un dels seus espais aeris.

El port de Maó serà en un futur un dels llocs on es faran operacions de control i gestió amb aparells aeris no tripulats tot i que l’APB encara no té un calendari efectiu de quan es posarà en marxa aquesta iniciativa que correspon a la unitat organitzativa de Qualitat, Medi Ambient i Innovació de l’organisme portuari.

Les possibilitats d’aquest programa són nombroses, segons l’APB. Entre altres aplicacions, el vol amb drons permet tenir una lectura exacta i en temps real de l’ocupació del domini públic portuari, supervisar les activitats que es duen a terme en els recintes de cada port i realitzar controls mediambientals, entre moltes altres tasques de supervisió. Els drons permeten obtenir una visió de gran precisió de l’espai portuari diferent de la que podem aconseguir des de la superfície.