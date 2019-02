La diputada autonómica Montse Seijas, perteneciente al Grupo Mixto tras su expulsión de Podemos, ha anunciado que se presentará como cabeza de lista de Actúa en las elecciones municipales de Ciutadella.

Lo hace tras anunciar su retirada de la vida política y su intención de no presentarse a las elecciones autonómicas. “He decidido presentarme a la alcaldía de Ciutadella, porque los vecinos, los conocidos, y gente que no conozco de nada me paran por la calle y me dicen que he dar un paso al frente por Ciutadella”.

Asimismo Seijas asegura que ha reflexionado y que “no puedo estar pidiéndole a la gente que reaccionen y actúen y no cumplir yo con el ejemplo” en relación al partido Actúa de Llamazares y Garzón de la que la diputada es promotora en Balears.

Afirma que las noticias de este diario sobre los vertidos en la zona del matadero “han sido la gota que ha colmado el vaso” y que lo que ha hecho que “la indignación me sacó en su día a la calle, y es otra vez la indignación [respecto a los vertidos] la que me lleva a dar este paso”.

Con el paso de Seijas, se espera que en las próximas elecciones municipales de Ciutadella se presenten al menos ocho partidos políticos: PSM (Joana Gomila), PP (Antoni Juaneda), PSOE (Noemí Camps), Gent per Ciutadella-Unidos Podemos (Fátima Anglada), Cs (Anna Pons Capella), Vox, El PI y Actúa (Montse Seijas).