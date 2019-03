Montse Morlà: «Abandono por desgaste y por la falta de ‘fair play’ en política»

La alcaldesa de Sant Lluís, Montse Morlà, no aspirará de nuevo a encabezar el proyecto de Volem Sant Lluís ni tampoco ocupará cargos municipales de menos relevancia. Deja por tanto la política activa aunque seguirá, según apunta, colaborando con la agrupación de electores y aportando «la experiencia que he cosechado a lo largo de estos cuatro años, transmitiendo todos mis conocimientos». Se ve, agrega, de nuevo en la actividad docente como maestra de Educación Física en el CEIP Sa Garriga.

Morlà asegura que ha tomado la decisión de apartarse de la primera línea política por «el desgaste» de estos cuatro años al frente del Ayuntamiento. Ha pesado más en una balanza de pros y contras sobre la que llevaba días divagando. «El desgaste existe, en un cargo público debes dar la cara por tus errores y por los de los demás y lo tenía asumido».

Y carga contra la falta de juego limpio en política, que no comparte ni se identifica. «Lo he dado todo por el equipo y todos debemos ir a hacer gol o básquet, lo que no puede ser es que cada uno juegue su partida individualmente», agrega. Y es que, para ella, es clave el fair play en el juego, cuando «en política no existe». Hace especial referencia a las múltiples crisis de gobierno que han marcado este mandato, un matrimonio a tres que acabó en divorcio y que, sin duda, ha hecho decantar esta balanza hacia el no. «Las relaciones humanas han sido difíciles, he tenido dificultades», admite. Y añade que «incluso desde la oposición pueden sumar, cuando el juego político les lleva a decir mentiras o medias verdades».

Agrega, no obstante, que la política «me ha hecho crecer, he aprendido de las situaciones difíciles y me llevo lo positivo, me ha enriquecido mucho».

La asamblea de Volem Sant Lluís del domingo fue clave para que Morlà tomara la decisión. Foto: JAVIER COLL

u Morlà aseguraba en la carta en la que anunciaba su decisión de no repetir como alcaldable que la asamblea «era clave» para acabar de tomar la decisión. Se refería, dice, al hecho de que una vez el grupo decidió volverse a presentar a las elecciones, «vi que debía comunicarlo cuanto antes para que otras personas pudieran dar el paso». El portavoz de la agrupación de electores, Amadeu Bernadet, dice que durante la reunión no hubo ningún reproche hacia Morlà. Es más, cree que si se llega a presentar, «seguro que hubiese salido elegida». Opina que la forma abierta y asamblearia para la elección del cabeza de lista «puede haberle hecho sentir liberada para tomar la decisión».

Volem Sant Lluís opina que si Morlà se hubiera presentado, habría vuelto a salir elegida