Puertos rechaza regularizar la oferta de ocio en la Casa Venecia

El Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears aprobó por mayoría en su última reunión no autorizar la ampliación de la concesión de los amarres de la ribera norte del puerto de Maó para que pase a contemplar también el uso comercial y de restauración en la denominada Casa Venecia. De este modo, el ente gestor del puerto no accede a regularizar las actividades que se desarrollaron durante unos meses en este peculiar inmueble, y que se interrumpieron el verano pasado después de las quejas expresadas por vecinos de la zona ante las molestias que generaba la afluencia de clientes en sus inmediaciones.

La actividad en la Casa Venecia comenzó durante el verano de 2016, tras una reforma del espacio por parte de la concesionaria, y con la voluntad de acoger eventos de pequeño formato así como una oferta de restauración. Lo hizo con una licencia en trámite, lo que le daba cobertura legal, y una petición de modificación de la concesión en curso para poder contar con un total amparo. La acogida de su propuesta fue positiva. En agosto de 2018, no obstante, las quejas de los vecinos motivaron el cierre por parte de su explotador, Marina Deportiva de Menorca SL.

Fuentes del Ayuntamiento de Maó explican que el uso de la Casa Venecia como espacio cultural y lounge bar no está amparado por el Plan General de Ordenación Urbana. Un informe del propio Consistorio indicó, no obstante, que la decisión sobre la autorización de las actividades complementarias a la náutica en este inmueble correspondía a Autoridad Portuaria de Balears. El expediente iniciado desde Puertos para que la concesión diera cobertura a esta explotación de la Casa Venecia contó con las alegaciones de los vecinos afectados por las molestias.

El rechazo de Autoridad Portuaria de Balears se sustenta en que el uso que pretende dar a la Casa Venecia el actual concesionario de los amarres de la zona («el comercio de efectos náuticos y otros usos recreativos relacionados con la restauración») no tiene acomodo en el actual plan de usos del puerto, mientras que el nuevo, en el que se podría contemplar esta opción, todavía se está tramitando, no es vigente. De momento, por tanto, no hay permiso para ampliar los usos en el ámbito que abarca la concesión de la ribera norte.

El teniente de Alcaldía Héctor Pons explicaba ayer que la empresa había demostrado buena voluntad a la hora de acabar con las molestias a los vecinos al haber aceptado poder establecer algún sistema de transporte marítimo hasta la Casa Venecia, lo que permitiría acabar con uno de los principales focos de protesta de los residentes en la zona, que fue la acumulación de vehículos en un aparcamiento habilitado en sus inmediaciones. Este diario intentó ayer sin fortuna recabar la versión de Marina Deportiva de Menorca SL.